Apple | Spotify e il Dma | ecco perché Cupertino rischia una multa Ue da 500 milioni

Spotify è un servizio musicale non-libero svedese che offre lo streaming on demand di una selezione di brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti, incluse Sony, EMI, Warner Music Group e Universal. Lanciato nell'ottobre 2008 dalla startup svedese Spotify AB, il servizio ha oltre 75 milioni di utenti al 10 giugno 2015. Il 14 dicembre 2016 vengono raggiunti i 40 milioni di utenti paganti, acquisendo in soli sei mesi 10 milioni di abbonati. Ha registrato più di 527 milioni di utenti attivi mensili nel luglio 2023 e più di 210 milioni di abbonati nel luglio 2023.

Apple nel mirino dell'Antitrust Ue, verso multa da 500 mln: Indice L'indagine Ue nei confronti di Apple partita da Spotify Si riaccende battaglia tra Ue e big tech L'indagine Ue nei confronti di Apple partita da Spotify Tutto nasce da un'indagine della ...

Apple, in arrivo multa da oltre 500 milioni in UE: "App Store ha limitato la concorrenza": Una rappresentante di Apple, Emma Wilson, parlando con The Verge via mail non ha voluto commentare le indiscrezioni, mentre Spotify non ha risposto. Il Financial Times, comunque riferisce che la ...

Apple rischia una multa da 500 milioni di euro per la denuncia antitrust di Spotify: Lea Zuber, portavoce della Commissione europea, ha declinato ogni commento e Spotify non ha rilasciato dichiarazioni al momento della pubblicazione. Meta fa pagare agli inserzionisti la 'tassa Apple' ...