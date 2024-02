Appello all’Europa | Servono percorsi di formazione certificata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) QUELLO DELLA DISINFESTAZIONE e della sanificazione in Italia è un settore in forte crescita e con la necessità di essere normato. A dirlo sono gli organizzatori di PestMed 2024, la fiera che vede riuniti tutti i protagonisti del settore del PestManagement e che si aprirà a Bologna, nel quartiere fieristico il 28 marzo, per una tre giorni di business e di appuntamenti, con i professionisti italiani ed internazionali del comparto. "La fiera è alla sua seconda edizione e già in due anni ha dimostrato come l’Italia possa essere il punto di riferimento per l’Europa ed il Mediterraneo di tutto il settore", dice Claudio Vercellone (nella foto sotto), Ceo di Avenue Media, che organizza l’evento. La dimensione internazionale dell’edizione 2024 della Fiera è data dal fatto che a Bologna arriveranno 300 buyer esteri e oltre 7 mila visitatori. L’esposizione si estenderà per tre giorni in 7 mila ...