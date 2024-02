Anziano morto sbranato in Alto Adige | si cerca un lupo o un cane

(Di lunedì 19 febbraio 2024) E' deceduto all’ospedale di Bolzano il 73enne Albert Stocker di Velturno, disperso da ieri e ritrovato questa mattina in gravi condizioni in un prato vicino a Bressanone. Sarà l’esame del dna a stabilire se le ferite sono state causate da unoppure da un. L’uomo presentava profonde ferita da morso al collo, all’addome e alle braccia. Con ogni probabilità è stato aggredito da un...

Un uomo di 86 anni è morto questa mattina in un grave incidente stradale a Priverno, in provincia di Latina. Per lui non c'è stato nulla da fare, è ... (fanpage)

Modica, morto in ospedale l'anziano investito domenica in pieno centro: È morto all'ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica l'uomo investito in pieno centro da un'auto ieri,... L'anziano, in attesa dell'ambulanza, era stato soccorso subito da alcuni carabinieri che si ...

Carimate, incendio in una casa. Muore un anziano, salvata la figlia: L'anziano è stato raggiunto e portato fuori, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Il 92enne è morto, probabilmente intossicato dal fumo. Salvata invece la figlia, affidata al personale ...

Trovato morto il 73enne scomparso a Bolzano, sul corpo ferite da morso: l'ipotesi dell'aggressione di un lupo: Potrebbe essere stato sbranato da un lupo o un cane Albert Stocker, il 73enne morto all'ospedale di Bolzano e ritrovato questa mattina 19 febbraio, dopo che era scomparso da ieri. L'anziano di Volturno era stato rintracciato già in un grave stato di ipotermia e diverse ferite ...