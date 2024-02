Antonio Visconti presidente dell’Asi Salerno e della Ficei | La Zes unica rischia di rallentare le procedure

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Le Zes, come le conoscevamo fino a dicembre, hanno funzionate bene. Hanno creato una semplificazione amministrativa con l’utilizzo dello sportello unico e quindi con il rilascio di un’autorizzazionein maniera più veloce e semplificata, una leva fiscale con il credito d’imposta e una riduzione dell’Ires che sicuramente ha stimolato molto gli investimenti”. A dirlo èAsi die numero uno di, la Federazione italiana consorzi enti industrializzazione. “C’è stato uno studio di Ambrosetti sulla Zes campana che ha messo in luce come abbia generato due miliardi di euro di nuovi investimenti creando circa 5mila posti di lavoro e notevoli interventi privati e opere pubbliche. La vecchia Zes prevedeva un sistema a tre “punte” di utilità: ...