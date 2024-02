Antonio Gira è scomparso da 7 giorni a Pavia | indagano i carabinieri | ancora nessuna traccia

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 61 anni, èdail 12 febbraio: è uscito per andare al bar e nessuno sa più che fine abbia fatto. Inon tralascianopista investigativa.

“Certo! È la verità! Essendo la figlia del capo, ho dovuto lavorare il triplo per ottenere la fiducia di chi collabora con lui da più di 30 anni”: ... (ilfattoquotidiano)

Pavia, 18 febbraio 2024 – Si moltiplicano gli appelli suoi social network per Antonio Gira , ex cuoco Scomparso da lunedì s corso . L’uomo, 61 anni, ... (ilgiorno)

Gira che ti rigira amore bello è un concept album di Claudio Baglioni pubblicato nel 1973. L'album segue lo straordinario successo di Questo piccolo grande amore, e il ventiduenne Baglioni si trova a superare la “sindrome dell’opera seconda” portando a compimento un nuovo concept album di successo.

Scomparso l'ex cuoco Antonio Gira: ricerche in corso IL GIORNO

Pavia: Scomparso da tre giorni, avviate le ricerche del 61enne Antonio Gira Prima Pavia

Taranto, i consiglieri d'opposizione oggi dal notaio per staccare la spina a Melucci. Le prospettive: A Taranto i consiglieri comunali della coalizione progressista oggi si recheranno da un notaio, da individuare insieme alle altre forze di opposizione, per firmare ai fini dello ...

Tutti dal notaio lunedì pomeriggio: Alla conferenza stampa hanno partecipato - tra gli altri - i consiglieri Lucio Lonoce e Vincenzo Di Gregorio (Pd), Mario Odone (M5S), Luca Contrario (Una Strada Diversa), Antonio Lenti (Europa ... di ...

Sonrisa, il Castello delle Cerimonie è abusivo: niente ruspe per salvare 200 posti di lavoro: Centinaia di cerimonie già prenotate per i prossimi due anni (e alcune anche per quelli successivi), le assunzioni dei lavoratori stagionali ferme e la prospettiva di una chiusura almeno ...