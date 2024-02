Antonio Di Pietro e Massimo Ceccherini ospiti de La Confessione di Peter Gomez martedì 20 febbraio alle 23 su Rai3

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) SonoDiglidia “La”, in onda2023 su Rai 3. L’ex magistrato di Mani Pulite, dopo tre anni di silenzio torna in uno studio televisivo per raccontare la sua attuale vita di contadino,prese con alcuni problemi saliti alla ribalta dopo le proteste degli agricoltori contro l’Unione europea. Ovviamente ci sarà anche spazio per ritornare sulla sua esperienza di magistrato durante Tangentopoli e di politico con l’Italia dei Valori.invece, partendo dalla candidatura agli Oscar del film ‘Io Capitano’ di cui è uno degli sceneggiatori, ...