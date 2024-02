(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Non ci sono più lacrime ne’ parole sono devastata dal dolore. Emanuel era un bambino dolcissimo e allegro, ha partecipato anche alla recita di natale. La mia nipotina diceva sempre che Emanuel era il suo fidanzatino. Conci scrivevamo ogni mattina maultimi messaggi non ha mai". A parlare è

un'amica di Antonella Salamone racconta i giorni precedenti la Strage di Altavilla Milicia : "Non voleva che i coniugi venissero a casa sua" (notizie.virgilio)

"Antonella non mi ha più risposto agli sms" Adnkronos

Antonella è scomparsa, la 51enne è sparita nel nulla nel Napoletano: ritrovata l’auto Vesuvio Live

Antonella cade dal balcone e muore: lascia due figli e il marito: L'intera comunità cittadina piange Antonella D'Ausilio venuta amcnare a seguito di una ... parenti ti piangevi mia mamma come una sorella quando ho saputo la notizia non ci potevo pensare non ci ...

Strage di Palermo, gli sms del 16enne Kevin prima di essere ucciso: "In casa non sento pace": Agli atti dell'inchiesta sulla strage di Palermo sono finiti anche gli sms inviati dal 16enne Kevin al suo amico prima di essere ucciso.

Palermo, la telefonata di Barreca al 112 prima di consegnarsi: «Mia moglie è posseduta, non ci crederete: in pratica è morta»: L’autore della strage di Altavilla chiama i carabinieri. «Gli spiriti mi hanno bloccato anche la macchina... Sono dovuto scappare, i demoni stavano mangiando pure me». Le domande dell’operatore dell’A ...