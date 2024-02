Anticipazioni Uomini e Donne del 19 02 24 | un clamoroso ritorno e un’eliminazione tra i corteggiatori di Ida Platano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Oggi, lunedì 19 Febbraio 2024, presso gli studi Elios Mediaset di Roma si è registrata una nuova puntata di. Il dating show condotto come sempre da Maria De Filippi (con il supporto dei due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari) tiene ogni giorno incollati allo schermo numerosi telespettatori che seguono con passione le vicissitudini amorose e sentimentali dei vari protagonisti che si alternano in Trono Over e Trono Classico. Oggi, grazie al nostro collega Lorenzo Pugnaloni, siamo in grado di darvi qualche piccola anticipazione di ciò che è accaduto e che vedremo prossimamente andare in onda come sempre su Canale 5: Trono Classico: Mario Cusitore è tornato e Idagli ha dato una seconda possibilità. La tronista ha eliminato Sergio Berni ma anche lui aveva palesato l’idea di andarsene perciò è stata una ...