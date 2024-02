Anticipazioni Grande Fratello puntata del 19 febbraio 2024 | nuovo confronto tra Mirko e Perla?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Questa sera lunedì 19andrà in onda su Canale 5 la trentasettesimadele grazie allesappiamo che sarà ricca di eventi e colpi di scena.Brunetti dopo aver lasciato senza salutare nessuno la casa di Cinecittà potrà avere un ultimo momento conVatiero. Ci potrebbe essere una punizione per una concorrente molto discussa. Si parlerà anche di Beatrice Luzzi e della complicità tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Oltre ad alcune sorprese ci sarà il verdetto del televoto, che vede protagonisti tre inquilini molto amati dal pubblico, in cui uno di loro sarà costretto a lasciare definitivamente il gioco.: un ...