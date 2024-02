Anticipazioni della serie tv Il dottor Alì

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di lunedì 19 febbraio 2024) LaTV turca “IlAli”, trasmessa ogni sabato in prima serata su Real Time, sta riscuotendo un grande successo sia in termini di ascolti che di interazioni sui social media. Laturca è disponibile in italiano anche in streaming su prime video. Qui di seguito troverai le trame edi tutte le puntateprima stagione. Trama puntata 1 Il più grande sogno del genio Ali Vefa affetto dalla sindrome del savant è diventare un medico. Nonostante gli ostacoli e tutti i pregiudizi che ha affrontato, si è laureato in medicina, ha completato il tirocinio e tutto ciò che mancava era la specializzazione. Ha lasciato la città provinciale dove ha vissuto tutta la sua vita ed è partito per lavorare come Assistente presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Ospedale ...