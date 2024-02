Anticipazioni Beautiful imperdibili | Finn e Steffy preoccupati per Thomas Scopri perché!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sei un fan die non vedi l'ora dire cosa succederà nelle prossime puntate? Allora sei nel posto giusto! Ci aspettano momenti di alta tensione e colpi di scena inaspettati! Leci dicono che le prossime puntate disaranno piene di sorprese. I protagonisti, come Liam, Douglas e la casa di moda, saranno al centro di eventi che lasceranno senza fiato i telespettatori. Liam si arrabbierà nel vedere Douglas e un personaggio misterioso molto vicini alla casa di moda, mentre Brooke avrà un chiarimento con Katie sui suoi sentimenti per Bill. Ma le sorprese non finiscono qui! Preparatevi: arriveranno gelosia, intrighi e sfilate spettacolari! Leci dicono che la tensione aumenterà:si preoccuperanno per la ...