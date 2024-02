Annalisa rilancia il trend delle autoreggenti a Sanremo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il ritorno diè anche glam. La cantante di Sinceramente hato il, che in realtà celano un segreto prezioso firmato Dolce&Gabbana. Chesia una fashion icon è un dato di fatto, ma gustarne la conferma in diretta televisiva nazionale su un palco che ha fatto la storia della musica italiana è sempre ben gradito. Con Sinceramente, la cantante si prepara ad una nuova stagione infiammata con un brano che profuma di hit ed è già un tormentone, tra le più canticchiate di questa 74esima edizione.. Crediti: Ansa – VelvetMagNel corsocinque serate di kermesse canora,ha scelto look quasi tutti rigorosamente total black, ma immancabili sono i ...