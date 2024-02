Ancora nebbia sulla A22 del Brennero | 50 km h e safety car

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Modena, 19 febbraio 2024 - Dopo lo stop perA22, per tre giorni consecutivi, oggi l'Autoè percorribile, ma lacontinua ad avvolgere il tratto tra Modena e Verona. Tanto che si viaggia a 50 km/h e con lacar. Incidenti per, chiusa la A1 tra Piacenza e Parma: i percorsi alternativi. Autogrill di Fiorenzuola preso d’assalto Occhio alla sicurezza in autostrada Nebbione anche stamattina, dunque, particolarmente fitta nel tratto dell'A22 tra Mantova e Carpi. Così, in accordo con la Polstrada, Autostrada delha approntato un servizio dicar per uniformare le velocità di transito e garantire la massima sicurezza possibile a chi è in viaggio. Con queste condizioni di scarsa visibilità il limite di ...