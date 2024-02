Ancona tutto cuore | non molla mai Saco agguanta il pari in extremis

(Di lunedì 19 febbraio 2024)2 Carrarese 2 (3-5-2): Perucchini; Pellizzari (1’ st Marenco), Cella, Mondonico; Clemente (37’ st Basso),, Prezioso (18’ st Vogiatzis), Paolucci (18’ st Cioffi), Martina; Energe (18’ st Giampaolo), Spagnoli. A disp. Vitali, Testagrossa, Gatto, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Barnabà, Moretti. All. Colavitto. CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro (7’ st Di Gennaro), Illanes, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Finotto (44’ st Giannetti), Panico (44’ st Palmieri); Capello (36’ st Cerretelli). A disp. Tampucci, Mazzini, Zuelli, Maccherini, Boli. All. Calabro. Arbitro: Mirabella di Napoli. Reti: 9’ Finotto, 15’ Energe, 18’ Schiavi, 49’ st. Note: ammoniti Coppolaro, Cella, Cicconi, Clemente, Paolucci, Illanes, Bleve; spettatori: 3244 di cui 79 ospiti, incasso euro 15.606; recuperi: 2’ + 6’; prima della ...

Ancona (IPA: /an'kona/, ; Ancona in anconitano) è un comune italiano di 99 004 abitanti, capoluogo della provincia omonima e delle Marche; è uno dei principali centri economici della regione, oltre che suo principale centro urbano per dimensioni e popolazione. Affacciata sul mare Adriatico, sorge su un promontorio a forma di gomito piegato, che dà origine a un golfo e protegge l'ampio porto naturale, tra i maggiori d'Italia per traffico internazionale di passeggeri. Le banchine portuali sono circondate dalle colline su cui sorgono i rioni storici.

Top & Flop di Ancona-Carrarese Tutto C

Stalking e maltrattamenti, la Questura di Ancona alza il livello di guardia. Da gennaio già metà dei provvedimenti di ... Redazione ETV Marche

Il nostro viaggio nel cantiere: "Mercato delle Erbe, fate presto. Di questo passo non finirà mai": Gli operatori della struttura in stile liberty chiedono al Comune di accelerare sull’intervento "I disagi ci sono e i muratori non sempre li vediamo lavorare. Siamo stanchi di aspettare".

Serie C: Vis Pesaro da urlo: 4-0 al Pescara. Ancona, pari al fotofinish. La Fermana blocca la Spal. Crollo Recanatese ad Arezzo.: ANCONA Domenica di campionato (18 febbraio) che vedrà impegnate tutte le marchigiane del girone B di Lega Pro. Domani, invece, due posticipi che completeranno il turno. Questo il ...

Atletica leggera, tre medaglie per le Marche nella giornata finale dei Campionati italiani assoluti indoor: Atletica leggera, tre medaglie per le Marche nella giornata finale dei Campionati italiani assoluti indoor - picenotime.it - IT ...