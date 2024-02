Anche a Rafah attacchi illegali israeliani e decine di palestinesi uccisi | le ricostruzioni di Amnesty

Rafah (in arabo , Rafa) è una città palestinese nel sud della striscia di Gaza. È capoluogo del governatorato di Rafah e situata 30 chilometri (19 mi) a sud di Gaza, sul confine con l'Egitto (valico di Rafah). La popolazione di Rafah è di 152.950 persone (2014), in gran parte composta da rifugiati palestinesi ospitati in due campi profughi, il campo Canada (As-Sultan) a nord e il campo Rafah a sud.