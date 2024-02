Ambulanze senza medico su tutto il territorio | questo lo scenario delineato dall’Asl

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn passo indietro per i servizi sanitari sul: questa la conclusione maturata oggi pomeriggio al termine di una giornata di confronti tra istituzioni locali e sindacati, da una parte, e il management dell’Asl, dall’altra. Non solo dunque sembra che non saranno recuperati i passi indietro realizzati in questi mesi dal servizio sanitario di emergenza sul, ma addirittura appaiono probabili ancora altri arretramenti nella qualità dei servizi erogati. Almenopensa Emilio Tazza, segretario del sindacato Cimo Fesmed, che giudica negativamente il riassetto del 118 così come appare dalla proposta dell’Asl che è stata illustrata nel pomeriggio ai sindacati. Ormai, sostiene il sindacato, si va verso una ulteriore demedicalizzatine dellesul ...