AMBC | il comune di Mondragone conferisca la cittadinanza onoraria a Julian Assange

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è, come noto, un giornalista e attivista australiano, pioniere dell’informazione digitale e del diritto d’accesso alla conoscenza, cofondatore e caporedattore dell’organizzazione divulgativa WikiLeaks, organizzazione di fama internazionale e senza scopo di lucro, che ha permesso ai mass media e all’opinione pubblica globale di accedere a documenti importanti e rilevanti informazioni. Attualmenteè richiuso in un carcere di massima sicurezza di Belmarsh, Regno Unito, con misure restrittive particolarmente severe, ma rischia di essere estradato negli USA dove potrebbe essere condannato a 175 anni di carcere con l’accusa di aver svelato i crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti in Afghanistan e Iraq in base a documenti coperti da Segreto di Stato. E ciò in ...