Altri Percorsi | al Sociale “Raccontami di domani” di César Brie

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bergamo. L’universo femminile spiato dalla serratura del bagno: è questo l’assunto attorno al quale ruotadi, quinto titolo della Stagione didella Fondazione Teatro Donizetti, in programma giovedì 22 febbraio al Teatro(alle 20.30). Lo spettacolo, scritto e diretto dall’argentino Cèsar, figura centrale del teatro contemporaneo di ricerca, vedrà in scena le attrici Vera dalla Pasqua e Rossella Guidotti. Musica di Paolo. Luci di Stefano Colonna. Scene e costumi a cura della compagnia. Produzione Agidi. Durata: 60 minuti senza intervallo. Biglietti: intero: 19 Euro, ridotto 15 Euro.diracconta l’amicizia di due donne: nel bagno conversano, si sistemano, si preparano. ...

