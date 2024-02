Altavilla Milicia | la mamma di una amichetta del bimbo | “Antonella dal 5 febbraio non rispondeva più”

La strage. Il vescovo Lorefice: Diffidiamo dei santoni. Dio non chiede mai violenza: - - > La camera ardente nella sede del Consiglio comunale di Altavilla per i due fratelli uccisi - Ansa . È una città in lutto e ferita per sempre, Altavilla Milicia (Palermo), dopo la strage familiare di settimana scorsa. E lutto e lacrime sono stati protagonisti nella camera ardente allestita nella sede del Consiglio comunale, dove sono state ...

Strage nel Palermitano, le salme delle vittime ad Altavilla Milicia per l'ultimo saluto -: Segui ilfogliettone.it su facebook

Altavilla Milicia, i messaggi di Kevin ad un amico: "Mia madre e mio fratello hanno demoni molto maligni addosso": "Erano posseduti e dicevano cose spaventosissime". 'Nella mia famiglia ultimamente sono successe cose strane e c'entra il mondo spirituale e ora sono venuti due Fratelli di Dio e stanno liberando mia ...