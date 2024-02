Altavilla Milicia | i messaggi choc del figli 16enne prima di morire e il racconto horror della sorella

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 “Te la faccio in breve: nella mia famiglia ultimamente sono successe cose strane e c’entra il mondo spirituale e ora sono venuti due Fratelli di Dio e stanno liberando mia madre e mio fratello che hanno dei demoni molto maligni addosso. La mia famiglia si sta distruggendo per colpamia indifferenza, io scappo sempre da casa mia per stare con voi e svagarmi perché io in questa casa non sento pace”. È il 4 febbraio e nella villetta dell’orrore diil folle rito di purificazione dal demonio va avanti da giorni. Kevin, ilche verrà ammazzato una settimana dopo insieme alla madre e al fratellino, dal padre e da due complici, manda uno al suo migliore amico spiegandogli cosa sta accadendo. “Per colpa di questo atteggiamento il ...