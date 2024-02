Altavilla Milicia | i deliri di Barreca al telefono col 112 | «Mia moglie è posseduta | devo fare la volontà di Dio»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) «Non ci crederete, ma ve lo dico lo stesso… Quando uno vuoleladi Dio, gli spiriti si ribellano. Miaera, cioè… in pratica è morta mia». Inizia così la telefonata al centralino dei carabinieri fatta da Giovanni, muratore di 54 anni indagato per il triplice omicidio ad, nel Palermitano. In una mattanza “mistica” protrattasi verosimilmente per più giorni sono morti laAntonella Salamone e i due figli di 16 e 5 anni, Kevin ed Emmanuel. Ne è riemersa invece l’altra figlia 17enne, che ha poi confessato di aver essa stessa partecipato ai delitti. Nella telefonata fatta ai carabinieri dopo la mezzanotte dell’11 febbraio,parla di demoni e spiriti. ...

Strage Palermo, l'ultimo messaggio ad Antonella: il racconto dell'amica: La donna si è recata con la figlia Clelia alla camera ardente ad Altavilla Milicia (Palermo). "Non me lo so spiegare quello che è successo - dice tra le lacrime - perché non ho la forza, da una ...

'Antonella non mi ha più risposto agli sms': La donna è venuta con la figlia Clelia alla camera ardente ad Altavilla Milicia (Palermo). 'Non me lo so spiegare quello che è successo - dice tra le lacrime - perché non ho la forza, da una ...

Strage in famiglia, camera ardente in paese per i fratellini: Un corteo di bambini e ragazze delle scuole ha accolto ad Altavilla Milicia le salme dei due fratelli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16, uccisi insieme alla madre Antonella Salamone. Della strage, avvenuta nel corso di un rito "per scacciare il demonio", sono ...