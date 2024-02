All’Eurovision i Jalisse o Loredana Berté | ecco i finalisti di «Una voce per San Marino» | fuori dai giochi Annalisa e Mahmood

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, nénéavrebbero espresso il desiderio di partecipare a Unaper San, porta secondaria rispetto al Festival di Sanremo per accedereSong Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio a Malmö, in Svezia. Al contrario, avrebbero tentato questa strada altri grandi nomi della musica italiana, come i. O, forse,, per la quale rimane accesa la speranza di poter infastidire l’ex marito. Obiettivo dichiarato dalla cantante a Domenica In, quando aveva espresso il suo rammarico per non aver vinto Sanremo: «Arrivare seconda o terza non me ne frega niente, ma volevo arrivare prima ed andareper rompere le palle al ...

