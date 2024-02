Allenatori ed esoneri | da Gattuso a Cannavaro | che succede ai Campioni del Mondo 2006?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 febbraio 2024 – Le panchine d’Europa non sorridono aideldi Germania. Per gli ex Azzurri che hanno alzato la Coppa nell’indimenticata Berlino e che ora hanno proseguito la carriera dala stagione 2023/2024 si sta rivelando alquanto sfortunata. L’ultimo nobile decaduto è Gennaro “Ringhio”che è stato esonerato dall’Olympique di Marsiglia nella giornata di oggi. L’ex mediano del Milan paga una un andamento poco incisivo, con il nono posto in Ligue 1 e l’Europa League in bilico dopo il 2-2 con lo Shakhtar Donetsk nella gara d’andata degli ottavi. Decisiva la sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro il Brest, con l’OM beffato 1-0. A nulla sono servite le scuse di, già in bilico. Durata dunque poco più di 5 mesi la sua ...