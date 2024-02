Allarme smog in 9 province Quali sono e cosa prevedono le misure di contenimento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 febbraio 2024)inquinamento in Lombardia e scattano ledidello. In 8della Regione, da martedì 20 febbraio verranno introdotte limitazioni alla circolazione delle auto e non solo per abbasse il livello dell’inquinamento nell’atmosfera. Leinteressate saranno: Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia.lediLedi primo livelloin tutti i Comuni dellecoinvolte il divieto di combustioni e di accensione di fuochi all’aperto. Nei Comuni con più di 30.000 abitanti è prevista la limitazione alla circolazione di tutti i veicoli Euro 0 e 1 di ...