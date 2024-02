Allarme smog | da domani limitazioni a Milano e in alcune aree della Lombardia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A partire da, 20 febbraio 2024, saranno adottate misure temporanee in risposta all'che ha colpitoe altre otto province. Queste azioni sono scattate in seguito al superamento dei livelli di PM10 per quattro giorni consecutivi, come comunicato dalla Regione. Le province coinvolte includono, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia. Nonostante la situazione critica, l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, si mostra ottimista, osservando i dati annuali. "Le misure per migliorare la qualità dell'aria incontinuano," afferma Maione. "Anche quest'anno investiremo 30 milioni di euro per il rinnovamento degli impianti di riscaldamento e dei veicoli in ...

(Adnkronos) – ' Allarme smog ' a Milano e in Lombardia , da domani 20 febbraio 2024 scattano misure temporanee in 9 province della regione – con regole ... (periodicodaily)

Allarme inquinamento in Lombardia e scattano le misure di contenimento dello smog . In 8 province della Regione, da martedì 20 febbraio verranno ... (thesocialpost)

(Adnkronos) – ‘ Allarme smog ’ a Milano e in Lombardia , da domani 20 febbraio 2024 scattano misure temporanee in 9 province della regione – con ... ()

Allarme smog, da domani a Milano e in Lombardia tornano i divieti: le norme e le città interessate. Legambiente: "Aria così pericolosa non ...: Polemica politica tra il Pd e il governatore leghista Attilio Fontana che replica: "Stiamo facendo miracoli. Risultati ...

Inquinamento in Lombardia, le prime misure (spot). Legambiente: 'A Milano polveri sottili 24 volte più della soglia Oms': ...proteggere la salute nei giorni di allerta Le limitazioni (troppo soft) per far diminuire lo smog - ... Allarme siccità: 'Mancano l'acqua al Sud e la neve sull'Appennino' Sala: 'Milano terza al mondo per ...

Allarme smog Milano e Lombardia, da domani nuove misure: traffico e riscaldamento, le regole: 'Allarme smog' a Milano e in Lombardia, da domani 20 febbraio 2024 scattano misure temporanee in 9 province della regione - con regole in particolare per auto e riscaldamento - dopo il superamento dei ...