Allarme smog a Milano e nella pianura padana | i dati sono fra i peggiori al mondo

Dopo una settimana critica per la qualità dell’aria in Lombardia , domenica 11 febbraio è ufficialmente rientrato l’ Allarme smog nella regione. Per ... (ilgiorno)

"Questa non è una cosa seria ". il sindaco Sala stronca i dati sull' inquinamento: È arrivata alle stelle la presenza di polveri sottili a Milano: il problema relativo allo smog è stato affrontato anche da Sala e Fontana. Ecco le loro dichiarazioni e le cause dell'inquinamento

Incubo smog, Milano peggio di Pechino: quarta città più inquinata al mondo: Incubo smog, Milano peggio di Pechino: quarta città più inquinata al mondo Allarme Smog a Milano: per il sito svizzero IQAir la metropoli lombarda e' attualmente tra le citta' piu' inquinate al mondo, preceduta solo da Dacca in Bangladesh, Lahore in Pakistan e Delhi in India.

