All Star Game 2024 su Sky e NOW | il Basket NBA porta Indianapolis alle luci della ribalta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più attesi e seguiti dello sport a stelle e strisce, capace di catalizzare l’interesse di un intero paese (e non solo): l’AllWeekend, i tre giorni più intensi e spettacolari delNBA, che si chiuderanno, come di consueto, con l’All, la partita delle stelle.La kermesse cestistica americana, che giunge alla sua 73^edizione,l’evento top dela stelle e strisce nello stato dell’Indiana, più precisamente nella capitale, e potrà essere seguito in diretta su Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.Sarà la Gainbridge Fieldhousedi a ospitare i vari eventi che si succederanno nell’arco del fine settimana . Nella notte tra domenica e ...