Alfio Torrisi | il falegname morto sulla nave da crociera alle Bahamas | «Il cadavere senza organi | sostituiti da segatura»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 febbraio 2024)era un54enne di Giarre in provincia di Cataniasopra laParadise nell’ottobre 2023. Ladadella Carnival Cruises Line si trovava in quel momento a Freeport nelle. L’agonia diè durata quattro giorni: «Lavorava in condizioni disumane. E il suo corpo è arrivato in Italia svuotato,. Cone fogli di giornale al loro posto», dice la sorella Rosaria oggi a Repubblica. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Ci sono due indagati: il titolare dell’impresa per cui l’artigiano lavorava e il comandante della. La procuratrice Agata ...