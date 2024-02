Alexei Navalny | in Russia sono state arrestate 400 persone per aver manifestato in ricordo dell' attivista

secondo le autorità russe Alexei Navalny sarebbe morto per quella che loro definiscono la "sindrome da morte improvvisa". E’ una tesi che non ... (feedpress.me)

Fiaccolata per Navalny, la Lega manda Andrea Paganella: era a Mosca con Salvini e Savoini nei giorni della trattativa dell'hotel Metropol: Nel 2018 era a Mosca con Gianluca Savoini , il faccendiere che trattava finanziamenti russi per la Lega all' hotel Metropol . Oggi sarà a Roma a omaggiare Alexei Navalny , l'oppositore al putinismo morto in carcere in Siberia. Non è un nome a caso quello scelto dal Carroccio per partecipare alla fiaccolata in ricordo del dissidente : si tratta di Andrea ...

Julija Borisovna Naval'naja, chi è la moglie di Aleksei, leader in pectore dell'opposizione interna a Vladimir Putin: I ministri dell'Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia e onoreranno la memoria di Alexei Navalny' ha annunciato in un post su 'X' l'alto rappresentante ...

Ue verso nuove sanzioni alla Russia: 'Terremo conto dell'omicidio Navalny'. Ma l'Ungheria si oppone: 'Così vanno contro la pace': ... riconquistata dalle truppe del Cremlino dopo dieci anni, e soprattutto dopo la morte del principale oppositore interno del presidente russo, Alexei Navalny , deceduto in circostanze ancora da ...