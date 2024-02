Alessandro Volta | un prodigioso scienziato rimasto troppo spesso nell’ombra

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) C’è uno straordinario personaggio, che ha dato un impulso davvero eccezionale al progresso scientifico dell’umanità, ma che, inspiegabilmente, rimane sempre un po’ in penombra, rispetto ad altri scienziati, molto più noti e celebrati:. Sarà che non si tratta di un’icona pop, sarà cheproviene dalla buona aristocrazia laghè, sarà che non ha partecipato attivamente ai sussulti e ai subbugli rivoluzionari, che hanno attraversato la sua epoca, fatto si è che, pur riconoscendogli un ruolo determinante nello sviluppo scientifico, non è celebrato al pari di altri studiosi ed inventori.nacque a Como, nel 1745, in una famiglia nobile: il padre, Filippo, avrebbe probabilmente voluto fare di lui un giurista o, in subordine, un ecclesiastico, ma il ...