Alessandro Basciano e Sophie Codegoni di nuovo insieme? Gli indizi

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Non sono stati mesi semplici per la coppia formata da. I due influencer, infatti, avevano deciso di mettere un punto alla loro storia. Eppure, pare che nelle ultime settimane gliche li vedrebbero vicini al ritorno di fiamma sono sempre di più.continuano a stare separati, anche se sono sempre di più diche li vedrebbero vicini a un ritorno di fiamma. La coppia, d’altronde, divide ancora il compito di essere genitori della piccola Celine e per questo motivo non mancano le occasioni per vedersi di tanto in tanto. Che stiano riprovando a trovare un equilibrio di coppia? Ecco cosa sappiamo.e ...