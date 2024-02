In settimana ci sarà la totale riapertura della Sp 20, a Copparo. Sono in corso gli ultimi accorgimenti su via Torre prima di togliere le barriere e ... (ilrestodelcarlino)

Al via settima edizione 'Donna Sport - L'atleta più brava a scuola' del Gruppo Bracco: Una Giuria di qualità selezionerà le migliori atlete e paratlete che si candideranno e che potranno iscriversi sul sito www.donnasport.it fino al 14 giugno È ai nastri di partenza la settima edizione di 'Donna Sport - L'atleta più brava a scuola', il concorso biennale che premia talento e impegno scolastico delle atlete più meritevoli. L'iniziativa, ideata e realizzata dal Gruppo ...

Shopping Tourism: al via a Milano il forum sul turismo dello shopping in Italia: Al via a Milano la settima edizione di Shopping Tourism " il forum italiano. 8 tavole rotonde per promuovere lo sviluppo del turismo dello shopping in Italia. Un fenomeno in crescita e dalla grandi ...

Mostra Integr'Azione: Vita d'Arte e Arte di Vita: ... dal 6 all'8 giugno, lunedì e martedì ore 10,00 - 15,00 e mercoledì ore 10,00 - 18,30 con inaugurazione lunedì 6 alle ore 10 della Settima Edizione 2022, presso la Comunità di Sant'Egidio, in Via ...