Al via Gloria | la fiction Rai con Sabrina Ferilli | trama | cast e personaggi prima puntata 19 febbraio

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è la protagonista assoluta di, laRai che segna il suo ritorno sul piccolo schermo. L’attrice romana mancava dal 2012, anno in cui ha recitato in Né con te, né senza di te. La serie strizza l’occhio a due film che hanno fatto la storia del cinema – “Viale del Tramonto” ed “Eva contro Eva” – e a una serie di grande successo come la francese “Call My Agent”., in onda lunedì 19e poi 26 e 27su Rai 1, è lache gioca sui toni del divertimento proponendo però anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social.è una vera diva, un’adorabile bugiarda con una naturale propensione verso il melodramma e l’eccesso e ...

Gloria, la recensione: Sabrina Ferilli e l'arguzia di una serie che non ti aspetti: ...fuoco un climax via via sempre più esplosivo , e in grado di calcare la mano della satira culturale (cercando un obbiettivo trasversale). Ed è proprio la cornice a giocare un ruolo cruciale in Gloria ...

