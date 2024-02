Al liceo Galileo è tempo di forum | tre giorni di dibattiti | tra attualità | musica e giornalismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Firenze, 19 febbraio 2024 - Tredi, per affrontare una serie di argomenti che solitamente non entrano nelle aule scolastiche. È iniziato stamani ildelclassico, in programma fino a domani l’altro. “Si tratta di una forma di didattica alternativa, organizzata e gestita da una commissione mista di docenti e studenti, che vede la partecipazione corale di tutte le componenti scolastiche”, spiega la professoressa Renata Guerra, coordinatrice della commissione. Se la mattina viene fatto l’appello, e dunque chi non c’è risulta assente, la partecipazione pomeridiana è libera. 85 in tutto le attività, tra incontri sulla Palestina, la violenza di genere, la storia italiana degli ultimi cinquant’anni. E poi l’accoglienza dei migranti, lo sport, con la storia del calcio e della ...