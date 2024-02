Al Circolo Culturale Aurora torna AuroraInScena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 – Giovedì 22 febbraio alle ore 21:30 alInScena e presenta ZONA FRANCA Di e con Federica Mafucci con la regia di André Casaca, una Produzione Teatro C’art Zona Franca: un solo di teatro fisico con diversi momenti di musica dal vivo con strumenti musicali e voce, il linguaggio è quello del clown e grazie allo sguardo autentico e profondo di Franca, la protagonista dello spettacolo, attraverso gags e racconti esilaranti, esprimendosi con il lirismo magico della semplicità, riesce a entrare in relazione con ogni persona del pubblico, creando momenti poetici alternati a momenti di grande divertimento. La tematica affrontata è quella della follia ma come atto di libertà e di riscatto. E di come conquistare la consapevolezza di sé e del ...