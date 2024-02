Al Billions di Prato la Birthday night di DJ Ago

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Un compleanno in stile disco dance quello che sabato prossimo DJ Ago offrirà agli ospiti della serata “DJ Ago” nel localedi, durante la quale è previsto un mini live dei suoi successi con l’intervento di due coriste sul palco e un dj set molto selettivo. Per festeggiare, il noto DJ offrirà anche una mega torta di compleanno ai suoi invitati “Anche quest’anno – commenta Ago – voglio festeggiare in grande stile, come faccio oramai dal 2020 a questa parte, nella mia città di adozione,, dove dopo tanti anni sono ancora molto amato.” Fresco di uscita è poi il nuovo video dell’artista “AGO - THE”, che ripropone in una pura chiave estetica pop frammenti di caos della nostra realtà; se ne evince per contrasto, anche grazie allo ...