Agguato di camorra | ucciso pregiudicato dei Monti Lattari

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Casola di Napoli.a colpi di fucile,con precedenti per droga. Stamattina è stato ammazzato nella classica imboscata diil 61enne Ciro Gargiulo, detto...

Un 33enne , ritenuto molto vicino agli ambienti del clan Di Martino di Gragnano, nella notte di ieri, 8 dicembre, è stato vittima di un Agguato in ... (tpi)

Agguato di camorra ai Monti Lattari: ucciso Ciro Gargiulo: 0 Un uomo di 61 anni, Ciro Gargiulo, è stato ucciso in un agguato, a colpi di fucile, stamani nell'area dei Monti Lattari, in provincia di Napoli. - continua sotto - L'omicidio è avvenuto in una zona campestre, all'interno di una proprietà della vittima, tra ...

Chi è Tina Rispoli, il pentito 'è lei il capo del clan Marino' gestisce lo spaccio alle 'Case Celesti' di Secondigliano: Le 'ingenti ricchezze', sempre secondo i giudici, sarebbero quelle che il defunto marito Gaetano Marino, ucciso in un agguato di camorra a Terracina il 23 settembre 2012, le ha lasciato: 'A causa di ...

