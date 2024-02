Aggiornamento Android 15 e One UI 7 | ecco su quali Samsung Galaxy

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La preview dell’15 è stata resa disponibile da Google la settimana scorsa. Molti possessori disi chiedono già se il loro telefono riceverà l’update abbinato all’interfaccia utente One UI 7.0. Per quanto non ci siano comunicazioni ufficiali da parte del produttore, possiamo fornire una lista ufficiosa dei dispositivi supportati, in base alle classiche politiche di supporto software del brand. Prima di fornire la lista di smartphone pronti a ricevere anche il prossimo major update, è il caso di suggerire come il rilascio non arriverà prima del prossimo autunno. In effetti, la versione finale di15 non sarà messa a disposizione da Google prima dell’estate. Subito dopo,dovrà lavorare alla sua implementazione anche con la One UI e ...