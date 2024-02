“Ageless” | musica e immortalità

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Con “”, undici tracce-ritratto per piano solo, Gabriele Baldocci realizza il più umano degli aneliti regalando l’eternità alle persone che più hanno segnato la sua vita, personale e professionale. C’è anche una dedica a Paolo Virzì… Figlia di tutte quelle sere a cena che gli ho detto: “Prima o poi ti farò un ritrattole”. Ripensandoci mi sono messo al piano ed il brano alla fine è venuto fuori così, in maniera totalmente istintiva. A ben guardare, nel mio nuovo album non c’è quasi niente di costruito “a tavolino”. Forse solo nei brani che dedico a Livorno, città alla quale mi ha sempre legato un rapporto di amore-odio, mi sono mantenuto in ranghi più classici, memore della lezione di Mascagni. E del suo “Silvano”… “Parafrasi su temi del Silvano” è uno dei due brani che ho composto per il “Mascagni Festival”. E’ considerato ...