AEW | domani ci sarà l’udienza in tribunale per Cash Wheeler

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è stato arrestato nell’agosto 2023, praticamente a ridosso di All In, con l’accusa di aggressione aggravata con arma da fuoco. L’incidente è avvenuto il 27 luglio. In Florida l’accusa è classificata come reato di terzo grado. Si sarebbe trattato di un “caso di rabbia stradale” in quantoavrebbe “mostrato una pistola” alla controparte. In attesa del verdetto Secondo i documenti delconsultati da PWInsider,tornerà inmartedì per un’udienza davanti aldella contea di Orange, in Florida. Non resta che attendere l’esito di questa spiacevole vicenda per l’atleta della AEW.