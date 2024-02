Addio a Lucia Cecconi | storica farmacista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si è spenta sabato sera, all’età di 70 anni, dopo aver lottato per tre anni contro un tumore,, la prima direttrice di Farmacom, la società che riunisce le farmacie comunali di Montemurlo, Poggio a Caiano, Vernio e Carmignano. Era amata e stimata da tutti. Si era laureata in farmacia nel 1977 insieme al marito Andrea Carmagnini, e, per ferma convinzione, aveva sempre lavorato nel settore pubblico, prima a Sesto Fiorentino e Calenzano e poi dal 1979 a Montemurlo dove il Comune aveva aperto la prima farmacia a Oste. Ben prestoera diventata coordinatrice e poi direttrice delle farmacie di Oste e Fornacelle. Era andata in pensione quattro anni fa. "Mia moglie si arrabbiava quando sentiva paragonare i farmacisti a meri operatori economici – ricorda il marito -svolgeva la ...