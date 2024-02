Addio a Ira Furstenberg Nipote di Gianni Agnelli | è stata una protagonista del jet-set negli anni ’70

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) E’ morta all’età di 83Ira Von, attrice edel jet-set’70. Al secolo Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, era nata a Roma il 17 aprile 1940, figlia del principe Tassilo Fürstenberg e di Clara, sorella di, sorella di Egon e Sebastian. Ha due matrimoni alle spalle. Dal primo, a 15, con lo spagnolo Alfonso di Hohenlohe-Langenburg, ebbe Christoph e Hubertus, sciatore olimpico in rappresentanza del Messico, cantante e fotografo; dal secondo, con Francesco “Baby” Pignatari, non ebbe figli. Sin da ragazzina dimostrò una particolare predisposizione per la moda, difatti a 13iniziò a sfilare per Pucci, stilista che da sempre era tra gli ...