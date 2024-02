Addio a Ben Lanzarone | è stato l’autore di sigle cult degli anni ’80 | da Love Boat a Dynasty video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il musicista statunitense Ben, compositore, arrangiatore, direttore musicale e pianista che ha scritto le musiche di popolari serie tv come “”, “Happy Days” e “”, è morto venerdì 16 febbraio nella sua casa di Los Angeles all’età di 85in seguito a un tumore ai polmoni. L’annuncio della scomparsa èdato dalla sua famiglia con un comunicato. Con la moglie, l’attrice e cantante Ilene Graff, nel corso di un matrimonio durato 46, il musicista ha avuto una lunga relazione professionale che ha spaziato tra Broadway, cinema, concerti, registrazioni e una nomination ai Grammy per il loro album del 2003, “Baby’s Broadway Lullabies”. Come pianista,in tournée con artisti del calibro di ...