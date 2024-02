Adani svela che fine hanno fatto Cassano e Ventola dopo la Bobo TV | perché non si vedono più

(Di lunedì 19 febbraio 2024)chenel corso di un'intervista a 'Goaldenpoint', il podcast dove Calcio e Padel si uniscono: "io sono molto grato ad Antonio e Nicola che stanno un po' in disparte proprio per rispetto di quello che c'è stato".

De Zerbi e la magia del calcio: il messaggio all'amico Adani diventa virale: Che Roberto De Zerbi nutra una enorme passione per il calcio è cosa nota, ma il messaggio audio inviato all'amico Daniele Adani prima della partita tra il suo Brighton e l' Ajax in Europa League svela un aspetto romantico dell'allenatore bresciano: condiviso su Instagram dall'opinionista della Bobo Tv, il vocale è ...

Mondiali, l'Argentina scatena ancora Adani: Polonia agli ottavi da spettatrice: ...Giovanni svela il segreto: "Szczesny ha spiegato di aver fatto negli ultimi anni un lavoro di studio specifico sui rigoristi insieme al suo preparatore della Juventus" Polonia - Argentina: Adani è l'...

Milan e Juve, Cassano fa arrabbiare tutti ma svela il colpo rossonero: Nell'immancabile puntata del lunedì sera della Bobo Tv in compagnia degli altri moschettieri del calcio sul web, Daniele Adani , Ventola e Cristian Vieri , Fantantonio si è lasciato andare come in ...