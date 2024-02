“Acqua” | la nuova collezione primavera-estate di Crida con il video girato alle Piscine Italcementi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bergamo. E solo qualche giorno prima di un consiglio comunale in cui va in scena la delibera che racconta dell’aggiudicazione di una proposta per il restyling delle, Cristina Parodi e la sua socia Daniela Palazzi lanciano ildi promozione della collezionidiproprio nel centro natatorio del Comune di Bergamo. La ragione della scelta è semplicissima: le proposte per il periodo in arrivo fanno capo ad linea che porta il nome “”, quindi quale miglior location se non quella del centro cittadino. A sfilare modelle che camminano all’interno delle vasche vuote, a bordo di quelle esterne ed interne, vicino ai trampolini e anche nella famigerata area degli “specchi”, quel mitico luogo in cui, negli ...