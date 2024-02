Accoltella e rapina passanti in zona Stazione Centrale | 23enne condannato a 8 anni e 2 mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

Milano, 19 febbraio 2024 – Una condanna a 8e 2di reclusione per Rhasi Abrahman,marocchino che nel corso di una serie di rapine, in particolare nei confronti di donne, aveva ferito sei, anche intervenuti in aiuto endoli, prima di essere bloccato, il 6 marzo dello scorso anno, dalla Polizia vicino alladi Milano. Un episodio che aveva creato molto allarme in città sul fronte sicurezza. La sentenza è stata emessa oggi nel processo abbreviato dal gup di Milano Alberto Carboni, che ha disposto anche l'espulsione del giovane a pena espiata e che ha riconosciuto le attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti contestate.