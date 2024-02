(Di lunedì 19 febbraio 2024) Aggressione brutale a Milano, all'interno di unbengalese, nel tardo pomeriggio di domenica 18 febbraio. Duesono statiti: uno di loro è attualmente grave in ospedale. A colpirli è stato un uomo non ancora identificato dalla polizia, che sta svolgendo le indagini. Il...

La prima stagione della serie televisiva Petra, composta da 4 episodi, è stata trasmessa in contemporanea su Sky Cinema, Sky Atlantic e in streaming su Now TV, e in seguito in chiaro su TV8, ogni lunedì dal 14 settembre al 5 ottobre 2020 in quattro prime serate.

Accoltella due uomini in un ristorante e scappa TGR Lombardia

Accoltella due uomini in un ristorante e scappa Today.it

Un’altra notte di sangue. Agguati a due fratelli: Sono stati vittime di aggressioni distinte in Brianza e nella Bergamasca . L’ipotesi è quella di un regolamento di conti o di una faida tra famiglie .

Due uomini accoltellati in un ristorante a Milano, uno è grave: Due persone sono state accoltellate nel tardo pomeriggio di domenica in un ristorante bengalese, a Milano, da un uomo non ancora identificato. Uno dei due feriti è grave ma non in pericolo di vita. L' ...

Accoltellati al ristorante in centro: uno è grave in ospedale: Aggressione a Milano, all'interno di un ristorante bengalese, nel tardo pomeriggio di domenica 18 febbraio. Due uomini sono stati accoltellati, uno di loro è attualmente grave in ospedale.