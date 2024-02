A1 | i percorsi alternativi dopo gli incidenti per nebbia e le code

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Parma, 19 febbraio 2024 – Glisull’A1 Milano Napoli perfitta hanno portato a disagi e chiusure sui tratti autostradali. Secondo le ricostruzioni, si è trattato di un maxi tamponamento tra una trentina di veicoli nei pressi dell’autogrill di Fiorenzuola, che ha portato anche a 17 feriti, di cui due gravi. Nel tratto Parma – Fiorenzuola sono segnalati 7 chilometri di coda tra Bivio A1/A15 in direzione Milano per curiosi, mentre è stato chiuso il tratto Piacenza – Fidenza dal km 55.8 in direzione Napoli.per, chiuso tratto di A1 Piacenza-Parma, 19 febbraio 2024. Laspacca in due l'Italia: a causa di diversiverificatisi in presenza disulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso - poco prima delle 9 - il tratto ...

Pontina chiusa a Pomezia tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre 2023. Il provvedimento è stato disposto per consentire gli interventi di collaudo del ... (ilcorrieredellacitta)

Bari, incidente: raccordo tangenziale temporaneamente chiuso al traffico tra bivio e svincolo zona industriale Autostrade: coinvolto un ...: Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti 'My Way' in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 ...

Comitato Pendolari FL3 Roma - Bracciano - Viterbo dopo annuncio chiusura estiva chiede incontro urgente con Trenitalia, Rfi e Regione Lazio: ... la differenziazione di percorsi che si intende proporre vede un collegamento tra Cesano e ...che l'installazione degli apparati per la nuova tecnologia ERTMS in questione non sono né alternativi al ...

Cerignola ovest - Candela: tratto di autostrada verso Napoli chiuso la prossima notte Lavori: Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti 'My Way' in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 ...