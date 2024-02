A scuola le mamme si confrontano sul bullismo con gli insegnanti | fuori i padri si prendono a pugni

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un 45enne ha dato un pugno in faccia a un 41ennedallaelementare di Prevalle (Brescia). In quel momento, le rispettive mogli erano all'interno dell'istituto a confrontarsi sul tema delcon gli. L'aggressore è stato querelato per lesioni.

