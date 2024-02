A San Vittore Olona | la tradizionale Cinque Mulini diventa gender

(Di lunedì 19 febbraio 2024) San(Milano), 19 febbraio 2024 - Una gara "" per lastudentesca 2024. La 28esima edizione della manifestazione organizzata dall’Unione Sportiva San1906 a.s.d. chiama a raccolta tutte le scuole secondarie del territorio di primo e di secondo grado e quest’anno raddoppia. Infatti, la novità che si terrà il 24 febbraio, sarà la gara a staffetta mista, ragazzi e ragazze assieme, che prenderà il posto di quella divisa tra maschi e femmine. “Si tratta di una formula un po' diversa dal solito. Si parla tanto diequality, parità di genere, per cui abbiamo pensato di riunire nella stessa gara maschi e femmine” ha spiegato Giuseppe Gallo, presidente dell’Unione Sportiva San...

